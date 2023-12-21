Міністерство оборони України вигадує нові способи мобілізації чоловіків

23 грудня 2023, 16:53

Міністерство оборони розглядає можливість використання електронних сповіщень для повідомлення чоловіків про необхідність явитися в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному, яке було оприлюднене у суботу, 23 грудня.

📢«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов'язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу, чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який треба обговорювати покроково», - пояснив Умєров.

Міністр також додав, що повідомлення також отримуватимуть чоловіки, які перебувають за кордоном.

📢«Якщо ми вже ухвалимо рішення за категоріями, запрошення надішлемо всім», – підкреслив він.

Умєров зауважив, що Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був якісним та цивілізованим.

❗Питання щодо мобілізації обговорюється, і президент Зеленський вже повідомив про побажання військових додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, яке обговорювалося на Ставці верховного головнокомандувача.