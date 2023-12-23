Грошові винагороди отримають переможці та призери спортивних змагань з Луганщини

24 грудня 2023, 12:07

Відповідне розпорядження № 293 від 21 грудня 2023 року підписав очільник Луганської ОВА.

Так, грошову винагороду отримає Олександр Дмитриєнко, який на чемпіонаті Європи з легкої атлетки серед осіб з порушенням слуху, що відбувся у серпні в Польщі, здобув три призові місця. Він став першим в естафетах на дистанціях 4х100 м та 4х400 м, а також третім – на 200-метрівці.

Чемпіоном світу з паверліфтингу у листопаді став Микола Бараннік. Він виявився кращим у ваговій категорії до 83 кг на світовій першості в Литовській Республіці.

Три медалі на чемпіонаті світу з паверліфтингу в ОАЕ у серпні здобула Наталія Олійник. Спортсменка відзначилася перемогою у змаганнях змішаних команд, другим місцем серед жінок до 86 кг, третім – серед жіночих команд.

Також грошова винагорода призначена тренерові Наталії Олійник – Андрію Івженку.