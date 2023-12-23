Іcнування ЄС під загрозою, путін не припине війну – Боррель

24 грудня 2023, 13:58

Диктатор на росії та міжнародно розшукуваний злочинець, путін, прийняв рішення продовжити війну. Відтепер в Україні поставлено на карту існування Європейського союзу. Таку заяву зробив Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю The Guardian.

Він відзначив, що настав час оцінити небезпеку, як загрозу для всієї Європи, а не лише для України.

Зі слів Верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки, путін не зупиниться на окупованих територіях України, коли решта країни належить до Європейського союзу.

📢«Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу», - зауважив Боррель.

Щодо розвитку подій, він зазначив, що успіх росії залежить від виведення на поле бою якнайбільше військових, з урахуванням найбільшої кількості втрат. Тим часом путін помилився щодо оцінки потенціалу своєї армії, сили українського опору, волі Європейського союзу і НАТО.

📢«росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з "Совєтами", а тепер з путіним. Це константа росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів — і особливо для нас», - резюмував Боррель.

📅Нагадаємо, Жозеп Боррель раніше наголошував, що ситуація на фронті загострюється, а президент рф путін намагається створити новий поштовх у війні проти України. Зі свого боку ЄС має оперативно реагувати на це і пришвидшити підтримку України.