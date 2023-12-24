У «Слуг народу» не будуть коментувати законопроєкт про мобілізацію – ЗМІ

26 грудня 2023, 16:37

Народні депутати від партії «Слуга народу» отримали рекомендації утриматися від коментарів щодо нового законопроєкту про посилення мобілізації, який був внесений до Верховної Ради. "Українська правда" повідомила про це, посилаючись на свої джерела у фракції.

Представники фракції визначили необхідність дотримуватися єдиної лінії, узгодженої з президентом, у зв'язку з "чутливістю питання". Зазначено, що інформацію щодо мобілізації повинні надавати військові, які володіють відповідною інформацією. Вказується, що "про мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".

У "Слузі народу" підкреслили, що в даному питанні потрібна дисципліна та утримання від коментарів, поки військове керівництво не пояснить громадянам мотивацію запропонованих норм законопроєкту.

📢«Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню», - наголосили у фракції.

📌Зазначено, що Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Повідомлялось, що того ж дня лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що військове керівництво надало запит на мобілізацію 500 тисяч людей.

Внесений до ВР документ передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років та встановлення обмеження кількох прав громадян України, які не хочуть вставати на військовий облік та проходити військову службу.

Також у новому законопроєкті пропонують надсилати повістки через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.