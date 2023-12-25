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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
27 грудня 2023, 14:28

Україна відкрила посольство у Західній Африці

Україна відкрила своє дипломатичне представництво в Аккрі, столиці Гани – держави у Західній Африці, що є початком нового етапу взаємовідносин між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС у середу, 27 грудня.

📢«Відкриття посольства спрямоване на зміцнення відносин, розвиток економічних зв'язків та надання консульських послуг для українців та громадян Гани. Цей крок є частиною стратегії українсько-африканського співробітництва та протидії російському впливу», — йдеться у повідомленні.

Наразі посольство буде працювати на рівні тимчасового повіреного, поки не буде призначено посла.

Цей крок входить у більший план відкриття десяти нових посольств в Африці, зокрема в Мозамбіку, Руанді та Ботсвані.

Гана, яка має сільське господарство, видобуток нафти та золота, є великим виробником какао, – стає стратегічним пунктом у розширенні дипломатичної присутності України на Африканському континенті.

📅Нагадаємо, що 16 липня до Києва прибула делегація африканських лідерів на чолі з президентом ПАР Сирилом Рамафосою для пропозиції мирного плану щодо вирішення війни між Україною та росією.

Джерело: "МЗС України"
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