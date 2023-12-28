Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку рф по Україні

30 грудня 2023, 13:59

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив масовані нічні атаки російської федерації на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік під час засідання Ради Безпеки ООН, що відбулась в п'ятницю, 29 грудня.

📢«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні. Атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися», - йдеться у заяві.

Генсек ООН також підкреслив важливість уваги до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань будівель та об'єктів інфраструктури.

📅Як раніше повідомлялось, Дмитро Кулеба після масованого повітряного обстрілу, який влаштували 29 грудня російські окупанти, звернувся до всіх, хто «втомився» від війни та пропагує якісь «переговори» з терористичною країною-агресоркою рф.