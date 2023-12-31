Масована російська атака по Україні: відомо про загибель п’ятьох людей, 129 постраждалих

02 січня 2024, 19:58

Станом на 18:00 вечора 2 січня відомо, що загальна кількість постраждалих в Україні внаслідок російської атаки становить 129 людей. На жаль, п'ятеро людей загинули, повідомляє ДСНС України.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару та комбінованого удару за допомогою БпЛА, які здійснила країна-агресорка росія по Україні вночі та з ранку 2 січня. Пошуково-рятувальні роботи, та роботи з ліквідації наслідків тривають у столиці та Харкові. Повідомляється, що кількість постраждалих та загиблих може зрости.

Під час атаки 2 січня росіяни запустили у декілька хвиль десятки ударних безпілотників, крилатих та аеробалістичних ракет по Києву, Харкову, Миколаєву, Кропивницькому.

У Києві зруйновано багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, супермаркети та постраждала газова інфраструктура. У деяких районах столиці відсутнє електро- та водопостачання, яке комунальні служби намагаються оперативно повернути людям. Житлові райони Харкова також зазнали ворожих атак.

У зв'язку з масованим російським обстрілом міст України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав шановних іноземних партнерів прискорити постачання вкрай важливої зброї до України. А також заморозити російські активи та остаточно припинити контакти з російськими дипломатами.