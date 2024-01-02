У москві в ніч на 4 січня три райони залишились без електрики та опалення у сильний мороз

04 січня 2024, 16:24

У столиці країни-агресорки, москві, під час різкого зниження температури до -25 градусів, в ніч на 4 грудня три райони опинились без електропостачання та опалення через пожежу на високовольтній трансформаторній підстанції.

За інформацією чисельних російських телеграм-каналів, пожежа спалахнула на Високовольтному проїзді в столиці на росії. Зараз вже зафіксовано відключення електроенергії та опалення в понад 20 багатоповерхових будинках. Причина пожежі залишається невідомою.

Також повідомляється, що через цей інцидент постраждали мешканці районів Бібірьова, Відрадного та Медведкового, оскільки саме ця трансформаторна підстанція забезпечує електропостачання їхніх будинків.

За останніми даними російських ЗМІ, температура в квартирах, які залишились без комунальних послуг, опустилася до 10-15 градусів тепла.

Слід зазначити, що в листопаді на москві вже була серйозна пожежа на електропідстанції "Чагіно". Вогонь охопив будівлю трансформатора, зайнявши площу приблизно 200 квадратних метрів.