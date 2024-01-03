Терміново потрібна допомога та підтримка Україні – посол США

05 січня 2024, 14:14

Під час останніх серій комбінованих атак по території України росія використовувала ракети, походженням з Північної Кореї, і веде переговори з Іраном щодо придбання ракет, що свідчить про необхідність термінової підтримки України. Про це повідомила посол США Бріджит Брінк у соцмережі "Х" в п'ятницю, 5 січня.

📢«У жахливих атаках на свята Росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. Росія також прагне придбати ракети в Ірану — і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Це підкреслює необхідність і терміновість нашої підтримки України», – зауважила вона.

Раніше повідомлялося, що росія купує балістичні ракети у КНДР. Білий дім заявив 4 січня, що росія застосовувала ракети, придбані у КНДР, принаймні двічі по території України - 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року.

Директор ізраїльської розвідки Моссад, Давід Барнеа, висловив думку, що Іран планує передати на росію ракети малої та великої дальності, а також додаткові дрони.

🧾Президент України Володимир Зеленський відзначив, що наразі немає підтверджень фактів продажу іранських балістичних ракет росії.