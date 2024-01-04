Рішення щодо нардепа Безуглої готують у Верховній Раді

06 січня 2024, 14:24

Проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстровано у Верховній Раді. Про що свідчить опублікована інформація на сайті парламенту у суботу, 6 січня.

Згідно з даними на сайті парламенту, ініціаторами постанови №10391 стали 11 нардепів, включаючи голову комітету Олександра Завітневича від фракції «Слуга народу».

У постанові №10391 вказано, що її метою є відкликання Безуглої з посади заступника голови Комітету.

📢«Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», – йдеться у пояснювальній записці.

Раніше повідомлялось, що дане рішення комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендувати відсторонення Безуглої від посади заступника голови комітету було ухвалено 5 січня.

Наприкінці листопада минулого року Мар'яна Безугла критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, звинувачуючи його у відсутності плану дій на 2024 рік.