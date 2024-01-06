Глава МЗС Японії прибула до України та обіцяє подальшу підтримку

07 січня 2024, 14:12

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава здійснила неанонсований раніше візит до Києва в неділю, 7 січня, повідомляє Kyodo News.

Це перший приїзд Камікави до України після її призначення на посаду у вересні, зазначають у МЗС Японії.

Під час візиту Йоко Камікава проведе переговори з українськими урядовцями, включаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Очікується, що глава МЗС Японії підтвердить підтримку України з боку Японії, яка залишається незмінною.

Крім того, у Токіо запланована конференція 19 лютого, присвячена обговоренню питань відновлення України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відвідав Україну в березні 2023 року.

Також в грудні до державного бюджету України надійшло понад 950 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку з відновлення та соціального захисту.