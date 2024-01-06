Про наслідки російської ракетної атаки повідомив міністр МВС

08 січня 2024, 13:11

Сьогодні вранці стали відомі результати ракетних атак, які здійснили російські окупанти у чотирьох регіонах України. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко надав інформацію про наслідки цих атак у понеділок, 8 січня.

У Запоріжжі ракети вдарили у житлові райони, поруч із житловими будинками. За оперативними даними постраждало троє людей.

Дніпропетровська область також зазнала ударів, а саме у Новомосковську, Кривому Розі та Криворізькому районі.

📢«У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки. У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі — троє людей можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр», - повідомляє міністр.

Окупанти, за попередніми даними, завдали не менше чотирьох ударів по Харкову, що призвело до пошкоджень підприємства та навчального закладу, а також поранення однієї людини.

Місто Зміїв на Харківщині також потрапило під російську атаку, що призвело до руйнувань приватного будинку. Рятувальники активно працюють на місці, намагаючись визволити з-під завалів двох людей, тоді як ще одна особа може знаходитися заблокованою.

У Хмельницькій області також зафіксовано кілька вибухів, інформація про потерпілих уточнюється, а на місцях подій працюють рятувальники та поліцейські.