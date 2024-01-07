Зеленський провів чергову Ставку, були присутні командувачі ЗСУ

09 січня 2024, 17:13

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача, в ході якої особисто зустрівся з командувачами основних напрямків та операцій ЗСУ. Глава держави поділився цією інформацією у вівторок, 9 січня, у своєму Telegram-каналі.

📢«Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами», – написав Зеленський.

Президент також вказав на вирішення питання систематизації поточних та майбутніх контрактів, допомоги від партнерів, виробництва та відкриття нових ліній.

📢«Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань», – запевнив президент.

Ставка також висвітлила питання посилення протиповітряної оборони в Україні.

📢«Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури» — додав Зеленський.

📅Нагадаємо, що президент визначив переговорників по гарантіях безпеки для України, представниками яких стали уряд і розвідка.