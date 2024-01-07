До Литви з важливим робочим візитом прибув Володимир Зеленський

10 січня 2024, 11:19

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви – Вільнюса в рамках низки важливих робочих візитів, які також охоплять Естонію та Латвію. Про це глава держави повідомив у середу, 10 січня, у своєму каналі в Telegram.

📢«Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади», – написав президент.

Він також розкрив теми переговорів під час свого візиту, які включають безпеку, інтеграцію України до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ та безпілотників, а також подальшу координацію європейської підтримки.

📢«І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», – додав український лідер.

📅Нагадаємо, що місяць тому Зеленський відвідав США та Аргентину, а також брав участь у саміті Північних країн у норвезькому Осло.