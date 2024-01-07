Стало відомо, хто з ветеранів представить Україну на змаганнях у США

10 січня 2024, 16:44

Оголосили імена 30 ветеранів, які представлятимуть Україну на змаганнях United States Air Force Trials, що пройдуть у Лас-Вегасі в березні 2024 року.

Українська збірна змагатиметься та обмінюватиметься досвідом з військовими Повітряних сил та морської піхоти США. Основна ціль змагань “United States Air Force Trials 2024” — залучати ветеранів та військових до фізичних занять, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів.

Учасників команди від України оголосили в прямому етері.

📢«Ми забезпечили об’єктивний та справедливий відбір. Крім спортивних досягнень, враховували психологічний стан та соціальну адаптацію кандидатів. Важлива не тільки фізична підготовка, а й здатність працювати в команді та виявляти дух справжнього воїна», — розповіла Світлана Кашенець, заступниця міністра у справах ветеранів України.

В грудні у Києві відбулися Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, за результатами яких відбіркова комісія сформувала команду з 30 учасників, котрі вирушать до США.

📢«Цьогоріч ми вперше організували НТЗ до початку самих змагань, щоб якомога більше ветеранів та військових спробували адаптивні види спорту. До змагань доєдналися близько 60% нових учасників», — зауважив Ігор Крицак, менеджер-координатор Змагань Повітряних Сил США.

Учасники змагалися в таких видах спорту: велоспорт, веслування на тренажерах, легка атлетика, баскетбол на візках, волейбол сидячи, паверліфтинг, плавання та стрільба з лука.

📢«“Повернись живим” з 2019 року розробляє методологію з відбору національних збірних, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів. Критеріїв відбору три: спортивний (50%), психологічний (25%) та соціальний (25%)», — розповів Іван Науменко, керівник Департаменту стратегічних ініціатив Повернись живим.

Організація змагань "United States Air Force Trials 2024" є спільною ініціативою Міністерства у справах ветеранів України, Українського ветеранського фонду, ГО "Повернись живим!", Центру стратегічних комунікацій "Стратком Україна" та ГО "Ігри Інвіктус Україна".

📢«Наша задача — створити умови, щоб ветерани та військові використовували спорт, як реабілітацію незалежно від того, чи потрапляють вони в збірну, чи ні», — каже Анна Бєлорусова, операційна директорка Центру стратегічних комунікацій «Стратком Україна».

Змагання Повітряних Сил США — щорічна спортивна подія, яка сприяє психічному і фізичному відновленню поранених військових і ветеранів. Цьогоріч організатори запросили українську команду.

📢«Спорт — потужний психотерапевтичний інструмент. Український ветеранський фонд профінансував 37 громадських організацій на суму понад 8,7 мільйона гривень, серед яких вісім проєктів спеціалізуються саме на реабілітації через фізичну активність», — наголосила Олександра Лохвицька, начальниця Програмного відділу Українського ветеранського фонду.

🏆 Поіменний список команди :