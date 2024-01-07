Стало відомо, хто з ветеранів представить Україну на змаганнях у США

Оголосили імена 30 ветеранів, які представлятимуть Україну на змаганнях United States Air Force Trials, що пройдуть у Лас-Вегасі в березні 2024 року.
Українська збірна змагатиметься та обмінюватиметься досвідом з військовими Повітряних сил та морської піхоти США. Основна ціль змагань “United States Air Force Trials 2024” — залучати ветеранів та військових до фізичних занять, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів.
Учасників команди від України оголосили в прямому етері.
📢«Ми забезпечили об’єктивний та справедливий відбір. Крім спортивних досягнень, враховували психологічний стан та соціальну адаптацію кандидатів. Важлива не тільки фізична підготовка, а й здатність працювати в команді та виявляти дух справжнього воїна», — розповіла Світлана Кашенець, заступниця міністра у справах ветеранів України.
В грудні у Києві відбулися Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, за результатами яких відбіркова комісія сформувала команду з 30 учасників, котрі вирушать до США.
📢«Цьогоріч ми вперше організували НТЗ до початку самих змагань, щоб якомога більше ветеранів та військових спробували адаптивні види спорту. До змагань доєдналися близько 60% нових учасників», — зауважив Ігор Крицак, менеджер-координатор Змагань Повітряних Сил США.
Учасники змагалися в таких видах спорту: велоспорт, веслування на тренажерах, легка атлетика, баскетбол на візках, волейбол сидячи, паверліфтинг, плавання та стрільба з лука.
📢«“Повернись живим” з 2019 року розробляє методологію з відбору національних збірних, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів. Критеріїв відбору три: спортивний (50%), психологічний (25%) та соціальний (25%)», — розповів Іван Науменко, керівник Департаменту стратегічних ініціатив Повернись живим.
Організація змагань "United States Air Force Trials 2024" є спільною ініціативою Міністерства у справах ветеранів України, Українського ветеранського фонду, ГО "Повернись живим!", Центру стратегічних комунікацій "Стратком Україна" та ГО "Ігри Інвіктус Україна".
📢«Наша задача — створити умови, щоб ветерани та військові використовували спорт, як реабілітацію незалежно від того, чи потрапляють вони в збірну, чи ні», — каже Анна Бєлорусова, операційна директорка Центру стратегічних комунікацій «Стратком Україна».
Змагання Повітряних Сил США — щорічна спортивна подія, яка сприяє психічному і фізичному відновленню поранених військових і ветеранів. Цьогоріч організатори запросили українську команду.
📢«Спорт — потужний психотерапевтичний інструмент. Український ветеранський фонд профінансував 37 громадських організацій на суму понад 8,7 мільйона гривень, серед яких вісім проєктів спеціалізуються саме на реабілітації через фізичну активність», — наголосила Олександра Лохвицька, начальниця Програмного відділу Українського ветеранського фонду.
🏆Поіменний список команди:
- Барилюк Василь Васильович;
- Болієв Алан Олександрович;
- Бутенко Ігор Юрійович;
- Гапончук Юрій Олександрович;
- Гільчук Вадим Миколайович;
- ДЕНИСЕНКО Ілля Олегович;
- Дубов Сергій Олександрович;
- Золотарьов Герман Артурович;
- Кайдан Артем Олексійович;
- Катаула Олександр Валерійович;
- Кашула Костянтин Іванович;
- Кіріченко Вадим Станіславович;
- Кіяшко Сергій Олексійович;
- Коц Артем Вікторович;
- Леон Тимур Вікторович;
- Лозовий Назар Андрійович;
- Недашковський Олександр Юрійович;
- Овсянніков В'ячеслав Андрійович;
- Омельчук Євгеній Володимирович;
- Павлік Юрій Володимирович;
- Панчук Ігор Ігорович;
- Погорілий Артем Володимирович;
- Салій Ігор Ігорович;
- Слизький Павло Валентинович;
- Сумін Руслан Ігорович;
- Терещенко Дмитро Олександрович;
- Троян Ігор Євгенійович;
- Федосєєнко Євген Васильович;
- Халупа Іван Васильович;
- Цикерда Роман Миколайович.