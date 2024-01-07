До Спільної декларації G7 з безпекових гарантій для України приєдналась Польща

Польща приєдналася до декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО і стосується безпекових гарантій для України. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 22 січня.
📢«Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі», – процитував Туска Офіс Президента України.
Канцелярія прем’єр-міністра Польщі у Х (твіттері) повідомила, що Варшава долучилася до декларації G7, що «покликана мобілізувати демократичні країни на підтримку України».
Президент Зеленський висловив подяку Польщі за готовність "розпочати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії", а також висловив переконаність, що угода може бути амбітною та відповідати потребам обох народів.
📢«Впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо», - сказав український лідер.
Дональд Туск також оголосив, що Польща планує взяти участь у відбудові України, призначивши уповноваженого, який буде відповідати за це питання.
📅Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснив свій перший закордонний робочий візит на цій посаді після його призначення.
📌Також зазначимо, що 12 січня під час візиту прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва, Україна та Великобританія підписали двосторонній договір безпекових гарантій, який діятиме до вступу України до НАТО.
📌Ще в липні минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 узгодили рамковий документ щодо «безпекових гарантій» для України. Очікується підписання низки «безпекових договорів» окремо з кожною з держав.