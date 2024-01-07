Представник Греції став новим президентом ПАРЄ

22 січня 2024, 16:42

Представник Греції Теодорос Русопулос від Європейської народної партії став новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомлено у пресслужбі ПАРЄ у понеділок, 22 січня.

📢«Вітаємо Теодороса Русопулоса з Греції, який щойно був обраний президентом Асамблеї!» – йдеться у повідомленні

📌Відзначено, що Русопулос став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року і першим громадянином Греції, який здобув цю посаду.

Термін його повноважень триватиме один рік і може бути продовжений на ще 365 днів. Попередній президент ПАРЄ, Тіні Кокс із Нідерландів, обіймав цю посаду два роки.

❗Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала росію диктатурою. Також у прийнятій резолюції міститься заклик визнати путіна нелегітимним після завершення його нинішнього президентського строку.