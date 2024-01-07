Українців попросили уважно ставитись до інформації щодо падіння російського Іл-76

24 січня 2024, 13:54

У середу, 24 січня, в Україні продовжують збирати інформацію щодо інциденту з російським військовим літаком Іл-76, який впав у Бєлгородській області на росії.

З'явилося багато неофіційної інформації щодо присутності на борту українських полонених. Проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмен Дмитро Лубінець закликають утриматися від розповсюдження неперевірених фактів.

📢«Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації», – йдеться в заяві.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, додав, що ворог активно використовує інформаційні спецоперації для дестабілізації українського суспільства.

📢«Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію. Закликаю представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію», – зазначив він.

📢«Просимо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами», – додали у штабі.

Лубінець нагадав про підступність ворога та жахливі методи, які росія може використовувати, аби в котрий раз спробувати дестабілізувати українське суспільство та прикрити свої невдачі та фейки.

📢«Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом», – пообіцяв він.

📅Раніше в середу повідомлялось, що під Бєлгородом розбився військовий російський літак Іл-76. На росії заявили, що він начебто перевозив українських полонених. Українські ЗМІ стверджують, що на борту були ракети С-300, якими ворог регулярно обстрілює Україну з території Белгородщини.