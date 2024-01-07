До уваги абітурієнтів! ВПУ №92 запрошує на навчання на 2024-2025 рік

24 січня 2024, 14:17

Незалежно від того, в якому куточку України ви зараз знаходитесь, або за її межами – Вище професійне училище 92 Сєвєродонецька запрошує здобути якісну освіту.

"Здобувачі освіти ВПУ № 92 мають можливість взяти участь у міжнародному стажуванні. У лютому 2019 року був укладений договір про співпрацю між Вищим професійним училищем № 92 м. Сєвєродонецька та компанією «INTERNOBMEN». Ця співпраця продовжується й до сьогодні", - повідомили в навчальному закладі.

✔️В училищі пропонують навчання за професію кухаря-кондитера.

✔️Навчання відбувається у дистанційному форматі.

✔️Заяву абітурієнти можуть заповнити за 👉 посиланням.

✔️ Документи, які потрібно підготувати до вступу :

Заява;

Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);

Сканкопія паспорта;

Сканкопія витягу з Держреєстру щодо реєстрації місця проживання (до ID карти);

Сканкопія ідентифікаційного коду;

Довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (для дорослого населення);

Медична довідка ф.086-У;

Копії документів, які дають право на пільги (за наявності).

📞 Зв’язатися можна поштою vpu92sever@ukr.net або за телефоном: