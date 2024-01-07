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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
24 січня 2024, 14:17

До уваги абітурієнтів! ВПУ №92 запрошує на навчання на 2024-2025 рік

Незалежно від того, в якому куточку України ви зараз знаходитесь, або за її межами – Вище професійне училище 92 Сєвєродонецька запрошує здобути якісну освіту.

"Здобувачі освіти ВПУ № 92 мають можливість взяти участь у міжнародному стажуванні. У лютому 2019 року був укладений договір про співпрацю між Вищим професійним училищем № 92 м. Сєвєродонецька та компанією «INTERNOBMEN». Ця співпраця продовжується й до сьогодні", - повідомили в навчальному закладі.

✔️В училищі пропонують навчання за професію кухаря-кондитера.

✔️Навчання відбувається у дистанційному форматі.

✔️Заяву абітурієнти можуть заповнити за 👉 посиланням.

✔️Документи, які потрібно підготувати до вступу:

  • Заява;
  • Документ про освіту (у випадку відсутності – виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
  • Сканкопія паспорта;
  • Сканкопія витягу з Держреєстру щодо реєстрації місця проживання (до ID карти);
  • Сканкопія ідентифікаційного коду;
  • Довідка ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (для дорослого населення);
  • Медична довідка ф.086-У;
  • Копії документів, які дають право на пільги (за наявності).

📞 Зв’язатися можна поштою vpu92sever@ukr.net або за телефоном:

  • Vodafone: +38(066)881-20-73
  • Kievstar: +38(097)329-06-15
Джерело: "ВПУ-92 м. Сєвєродонецьк"
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