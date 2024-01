25 січня 2024, 17:11 Робочий візит до України анонсував новий голова ОБСЕ Глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг вирушить до Києва на наступному тижні, повідомляє видання The Times of Malta у четвер, 25 січня. За його словами, ця поїздка є проявом "непохитної підтримки" України. 📢«Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Я та мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного, безумовного та негайного виходу Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – заявив Борг під час своєї інавгураційної промови на посаді голови ОБСЄ у Відні. Очільник ОБСЄ рішуче засудив посилення атак з боку росії в останні тижні, повідомляє видання. 📢«Я та мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного, безумовного та негайного виходу Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – підкреслив Борг. Свою промову він виголосив у четвер за участю дипломатів з України, росії, США та понад 50 інших країн Північної Америки, Європи та Центральної Азії, чітко вказавши, що для Мальти, яка очолює ОБСЄ до кінця 2024 року, основним пріоритетом є «однозначне зобов'язання зупинити незаконну агресивну війну росії проти України на вершині порядку денного ОБСЄ». The Times of Malta нагадує, що Мальта стала головуючою ОБСЄ наприкінці грудня, коли рф ветувала заявку Естонії на цю посаду. Відзначимо, що 16 жовтня 2023 року до України вже приїжджав колишній глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. Джерело: "The Times of Malta" irtafax.com