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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
25 січня 2024, 21:43

Ратифікацію членства Швеції в НАТО погоджено Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в НАТО, повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

📢Згідно з документом, «Ратифікацію Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки».

📅Нагадаємо, що парламент Туреччини ухвалив членство Швеції в НАТО 23 січня. Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка ще не ухвалила рішення щодо заявки Швеції.

Повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Джерело: "Офіційний вісник Туреччини"
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