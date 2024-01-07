Ратифікацію членства Швеції в НАТО погоджено Ердоганом

25 січня 2024, 21:43

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в НАТО, повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

📢Згідно з документом, «Ратифікацію Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки».

📅Нагадаємо, що парламент Туреччини ухвалив членство Швеції в НАТО 23 січня. Угорщина залишається єдиною країною НАТО, яка ще не ухвалила рішення щодо заявки Швеції.

Повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.