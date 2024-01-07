Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла у парний фінал турніру Великого шлему

26 січня 2024, 13:58

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше у своїй спортивній кар'єрі пробилася до фіналу жіночих парних змагань турнірів Великого шолому. Це досягнення стало можливим завдяки перемозі у півфіналі Australian Open, де вона виступила в парі з латвійською тенісисткою Єленою Остапенко, повідомляє «Суспільне спорт».

Спортсменки програли лише один сет у чотирьох матчах на шляху до півфіналу.

🏆У фіналі Australian Open вони зустрінуться з китайкою Сє Шувей з Китайського Тайбею та бельгійкою Елізе Мертенс, які є другими ракетками турніру. Поєдинок відбудеться 28 січня.

📈Це вже четвертий раз, коли Україна представлена у фіналі жіночих парних змагань Великого шолому. Раніше це вдалося сестрам Бондаренко в Мельбурні у 2008 році та Олені Татарковій на Вімблдоні в 1999 році.

📅На Вімблдоні 2023 року Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем також здобула перемогу у парному змішаному розряді.