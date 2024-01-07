Футбольну команду не випустили за кордон через відсутність необхідних документів

27 січня 2024, 13:57

Державна прикордонна служба України не пропустила через кордон футбольну команду "Покрова АМП" через відсутність необхідних документів, повідомила пресслужба ДПСУ.

📢«При вивченні законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди «Покрови АМП», прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетину кордону», - розповіли прикордонники.

Зазначається, що керівництво команди не дотрималося всіх необхідних процедур для узгодження дозволів для виїзду команди за межі країни. Також прикордонники повідомили, що вживають всі можливі заходи для допомоги команді у вирішенні цього питання з легального перетину кордону.

Варто відзначити, що раніше представник Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив, що прикордонники можуть вимагати від чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, додаткові документи, зокрема, витяг з протоколу ТЦК чи запис про відстрочку у військово-облікових документах.

У Центрі протидії інформації раніше відреагували на чутки, що чоловіків перестали випускати за кордон, пояснивши, що змін у правилах перетину кордону немає. Проте з боку Державної прикордонної служби України відбувається ретельна перевірка умов виїзду та дотримання законодавства.

📅Раніше також повідомлялось, що деякі спортсмени та діячі культури після перетину кордону не поспішають повертатись назад в Україну.