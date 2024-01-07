Обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської Ради - МЗС

27 січня 2024, 17:04

Україна висловила оптимістичні очікування від майбутнього позачергового саміту Європейської Ради, який відбудеться 1 лютого. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом в суботу, 27 січня.

📢«У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської Ради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів Європейського Союзу. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямку», - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, що на саміті Європейської Ради, запланованому на 1 лютого, Україна сподівається на прийняття позитивного рішення щодо виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

📅Як раніше повідомлялось, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України, а також ветувати подальший рух України до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Пізніше Орбан зазначав, що Угорщина не стане накладати вето на пропозицію ЄС щодо виділення фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, але Брюссель має розморозити призначені для Угорщини 30 млрд євро.