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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
27 січня 2024, 21:24

У Нью-Йорку дістали з-під завалів тіла всіх загибліх

У селищі Нью-Йорк у Донецькій області 27 січня завершили пошукову операцію та розбирання завалів триповерхового будинку. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram, рятувальники виявили під завалами тіла п'ятьох людей.

📢«Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих», - повідомив він.

За даними, 15 січня російські війська випустили дві керовані авіабомби на селище Нью-Йорк та поцілили ракетою у триповерховий житловий будинок, в якому обвалився під’їзд, де проживали місцеві мешканці.

Троє людей отримали поранення, а ще п'ятеро опинилися під завалами будівлі. Пошукові роботи були призупинені 16 січня через масовані обстріли.

📅Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по Малому Бурлуку Харківської області, здійсненого російськими військами 17 січня, померла 13-річна постраждала, яка перебувала в лікарні.

Джерело: "Донецька ОВА"
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