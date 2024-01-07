В Угорщині мають територіальні претензії на Закарпаття, якщо війну росії буде програно

28 січня 2024, 14:26

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Mozgalom («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї висловив про територіальні претензії на Закарпаття в разі, якщо Україна зазнає невдачі у війні проти росії. Про це повідомляє угорське видання Index.

Про це Тороцкаї відкрито заявив під час промови на річній партійній конференції у Будапешті. Він також зазначив, що тиск «міжнародних фінансистів» призвів до війни в Україні та що Україна «куплена» міжнародним інвестиційним фондом Black Rock.

Ласло Тороцкаї все продовжував говорити, та сказав що війна може зруйнувати всю «Європу і відправити економіку континенту на дно», тому рішуче виступає за «негайне припинення вогню і переговори з росією».

📢«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія», – видав Тороцкаї.

Він також висловив критику на адресу Орбана, вказавши, що партія Fidesz стала лише "супердержава з виробництва акумуляторів"", маючи на увазі, що значні угорські землі та ресурси йдуть на обслуговування німецького автопрому.

Лідер партії Mi Hazank наголосив, що у разі перемоги на виборах в Угорщині, його команда зосередиться на ЄС. За висловлюваннями Тороцкаї Угорщині «не потрібні Сполучені Штати Європи, контрольовані фінансистами та глобалістами».

📅14 грудня 2023 року Угорщина утрималася від голосування щодо початку переговорів про членство України в ЄС. Це дало можливість їх розпочати, але Орбан активно продовжує виступати проти цього рішення і готовий буде накласти вето на вступ України на більш пізньому етапі процесу.