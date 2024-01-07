29 січня 2024, 14:10

Україна 29 січня шанує День пам’яті героїв Крут. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької росії під проводом полковника Михайла Муравйова.

Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреня, 250 – Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

Бій тривав близько шести годин, у ньому загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Українці затримали більшовиків на кілька днів. Це дало змогу укласти Берестейський мирний договір.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складання квітів до пам'ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Про це повідомила пресслужба глави держави у понеділок, 29 січня.

📢«Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну! Вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України!», – написав Зеленський у своєму повідомленні на сторінці у Facebook.

У церемонії також взяли участь військові керівники, керівники правоохоронних та силових відомств.

Президент також вшанував пам'ять загиблого в серпні 2014 року на Донбасі Марка Паславського, а також героя Небесної Сотні Олександра Клітинського й учасників російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний Джус) та Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), які поховані на Аскольдовій могилі.