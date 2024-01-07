Наслідки припинення допомоги Україні бачать в США –Блінкен

30 січня 2024, 12:15

Ситуація щодо припинення постачання американської зброї до України вже вплинула певним чином на поле бою. Про це стверджує держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

📢«Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою», – заявив він.

Блінкен відзначив важливість поточного фінансування України з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів у НАТО. Він також підкреслив, що розподіл витрат на допомогу Україні між усіма союзниками є важливим сигналом для Конгресу США, який має затвердити додатковий запит на фінансування.

📢«Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять... Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання», – додав він.

Блінкен висловив переконання, що союзники США по всьому світу продовжать підтримувати Україну, а двопартійна підтримка в Конгресі залишиться надалі незмінною.

📢«Тож давайте подивимося, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися, адже іншого чарівного горщика з грошима немає», – додав Блінкен і назвав схвалення підтримки України найближчим часом життєво важливим.

📅Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу ще у жовтні минулого року з проханням схвалити додаткове фінансування для України, загальним обсягом понад 60 мільярдів доларів. Однак цей проект фінансування досі затримується через протистояння між демократами та республіканцями щодо питань безпеки кордону з Мексикою.

ЗМІ також повідомляли, що допомога США Україні може бути під загрозою через вплив колишнього президента Дональда Трампа.