Депутат у Нідерландах хоче відправити українських біженців до України

30 січня 2024, 19:55

Депутатка нідерландської партії BBB, Мона Кейзер, висловила пропозицію відправити українських біженців на захід України, оскільки вона розглядає цю частину країни як «відносно стабільну». Це стверджується у статті Dutchnews, яка цитує її слова:

📢«Ми не можемо прийняти всіх. Захід України здається мені відносно стабільним. Невже українці не можуть бути розміщені там у безпеці?», - заявила депутатка.

У свою чергу, представник політичного альянсу GroenLinks/PvdA, Юліан Бушофф, підкреслив, що пропозиції Кейзер «нові та викликають занепокоєння». Він зауважив, що не зрозуміло, чому BBB розглядає можливість відправлення людей назад до країни, де триває війна.

Мона Кейзер також висловила бажання знати, яка буде позиція влади, якщо Київ запросить повернути українських громадян, які можуть бути мобілізовані на військову службу. Вона зазначила, що може виявитися, що сотні тисяч військовозобов'язаних втекли за кордон, і деякі з них можуть перебувати у Нідерландах.

❗ Також нагадаємо, що грошові виплати ВПО в Україні буде скорочено з 1 березня. До цього числа всі виплати ВПО було подовжено, але після цієї дати майже половина переселенців зможе розраховувати лише на себе.

Уряд Болгарії оголосив про подовження дії тимчасового захисту для українців, що прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.