Дональд Туск заявив, що Європа втомилась від Орбана

01 лютого 2024, 13:38

Перед позачерговим засіданням Європейської Ради, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив свою критику щодо дій Віктора Орбана, якого він охарактеризував як гравця в "дуже дивній" та "дуже егоїстичній грі". За словами Туска, проблема не втоми від України, а втоми від Орбана, та вирішення багатьох проблем вимагає зміцнення єдності навколо України.

📢«Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України» – заявив Туск.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що не розуміє "дуже дивної" та "дуже егоїстичної гри" Віктора Орбана та висловив впевненість, що зможе знайти аргументи для переконання Орбана в необхідності підтримки України.

📢«Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана», – додав Туск.

Він також висловив переконаність, що в середньостроковій перспективі може виникнути необхідність «більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки» стосовно Угорщини.

📢«Українське питання – це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але може не сьогодні», – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

📅Нагадаємо, що у грудні 2023 року Віктор Орбан наклав вето на великий пакет допомоги, який включав 50 млрд євро для України на чотири роки, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони. До розгляду цього документа лідери ЄС повернулись саме 1 лютого.

Також раніше в ЗМІ повідомлялось, що ЄС готовий виключити Віктора Орбана з процесу голосування у блоці, якщо прем’єр Угорщини продовжить перешкоджати виділенню допомоги Україні.