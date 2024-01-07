На Київщині виявлено чиновника військової частини на спробі привласнити 20 млн гивень

01 лютого 2024, 14:51

Чиновника в одній з військових частин на Київщині спіймали при вчиненні фінансових махінацій, і виявилося, що він намагався втягнути у свої схеми й свою дружину. Про це повідомлено пресслужбою ДБР.

Начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин намагався "замести сліди" свого недбалого ставлення до фінансів військової частини перед командуванням.

Він подав неправдиві відомості про виплату 20 мільйонів гривень додаткової винагороди своїй дружині, яка є старшим солдатом цієї частини.

Ці кошти фактично не були заплановані до виплати, але мали призначення покрити заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Проте чиновнику не вдалося повністю реалізувати свою схему, а гроші були дійсно зараховані на банківську картку його дружини.

Зазначено, що кошти тепер повернуті військовій частині.

Правоохоронці оголосили фігуранту про підозру за статтею "Інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду" (ч. 4 ст. 426 КК України).

За цими діями йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше Міноборони виявило порушення на суму 40 мільйонів гривень в одній з військових частин Чернігівської області, а також були виявлені проблеми з доставлення гуманітарної допомоги до військових частин, де третина перевіреної гуманітарки не досягла свого призначення протягом року.