ГУР спростовує, що Арестович тікав з України за їхнім дозвольним листом

01 лютого 2024, 16:25

Колишній позаштатний радник! Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України не завдяки листу від ГУР. Інформацію ЗМІ спростували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

📢«Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон», - йдеться в повідомленні ГУР у соціальних мережах.

Вони також «вкотре наполегливо» закликали представників ЗМІ перевіряти інформацію перед поширенням.

📅Нагадаємо, що раніше видання NGL.media повідомило, що Олексій Арестович виїхав у Польщу 4 вересня 2023 року через пункт пропуску Краківець-Корчова за допомогою листа від Головного управління розвідки. Проте Державна прикордонна служба України відмовилась надати офіційну інформацію через питання приватності. Також сам Олексій Арестович не відповів на запитання про підстави, мету та спосіб свого виїзду.

🖐Зазначається, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив занепокоєння тим, що «деякі люди, які вважають себе офіцерами, втікають з країни», передаючи «привіт» Арестовичу.

2 листопада 2023 року ексрадник Офісу президента! Олексій Арестович анонсував створення політичної партії та заявив, що поки не повернеться в Україну.