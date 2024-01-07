З важливим візитом до Києва прибула глава МЗС Канади

02 лютого 2024, 14:07

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі здійснила неанонсований візит до столиці України. Інформація про це стала відома у п'ятницю, 2 лютого.

Жолі зустрілась з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Під час спільної пресконференції вона підкреслила, що Канада непохитно підтримує Україну, та зазначила про надання допомоги в розмірі 9,5 млрд доларів, у тому числі 2,4 млрд доларів у формі військової допомоги.

Також вказано, що від 2014 року канадці підготували понад 40 тисяч українських військовослужбовців в рамках операції Unifier. Навчання цих військових триває у Великій Британії, Латвії та Польщі.

Жолі наголосила на постійній підтримці Канади для України та повідомила про завершення процесу розроблення Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною.

📢«У міру того, як ми досягаємо дворічної позначки з початку повномасштабного вторгнення РФ, наша підтримка незалежного майбутнього України залишається непохитною. І прихильники України мають дотримуватися цього курсу. Ми не можемо дозволити собі втратити впевненість або вагатися», – сказала вона.

Міністр також повідомила про гарантії безпеки, над якими українська і канадська сторони домовляються. Відповідний договір перебуває на завершальній стадії.

📢«Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань», – зазначила міністр.

Жолі зазначила, що всі країни G7 укладатимуть окремі договори щодо безпеки з Україною. Вона підкреслила, що сподівається на успішне завершення цього процесу.

📢«На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму», – підкреслила глава МЗС.

📅Нагадаємо, що раніше було повідомлено про передачу Канадою Україні проєкту безпекової угоди. В Оттаві вважають, що ці документи мають бути запевненнями, а не гарантіями, але не бачать проблем у цьому.