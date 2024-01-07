Князєв заробив майже 2 млн гривень під час перебування у СІЗО –ЗМІ

02 лютого 2024, 17:32

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, перебуваючи в ув'язненні, отримав суддівську винагороду в розмірі понад 1,8 мільйона гривень за виконання обов'язків судді Верховного суду. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на "Українські новини".

Під час судового засідання було зазначено, що Всеволод Князєв отримує суддівську винагороду відповідно до законодавства «Про судоустрій та статус суддів» без будь-яких доплат до його посадового окладу.

Суддівська винагорода формується на основі посадового окладу Князєва, який становить 197 063 гривні на місяць.

Після завершення своєї роботи як голови Верховного суду загальна сума нарахованої суддівської винагороди досягла 1 876 382 гривень, з яких 365 894 гривні було сплачено у вигляді податків та військового збору.

📅Нагадаємо, що Князєва було звільнено з-під варти 31 січня після того, як слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Всеволода Князєва з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

У травні 2023 року Князєва заарештували за підозрою у хабарництві на суму майже 3 мільйони доларів. Існує припущення, що олігарх Костянтин Жеваго надав ці гроші голові Верховного суду в обмін на вигідне для себе судове рішення. Жеваго також відкидає звинувачення у хабарництві.