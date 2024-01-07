З російської окупації повернуто три сім’ї з чотирма дітьми – ОВА

06 лютого 2024, 16:55

Три сім'ї з Херсонщини за допомогою організації Save Ukraine зуміли виїхати з окупованих районів на територію, що перебуває під контролем українського уряду. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 6 лютого.

📢"Історії родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, розбивають серце. Втрата бізнесу, бо відмовилися оформлювати російський паспорт. Принизливі кількагодинні допити під снайперським прицілом. Постійний страх, що заберуть дитину, адже старший син — в ЗСУ. Відмова віддавати дочку в російську школу. Але сьогодні ці три родини з чотирма дітьми — на вільній українській землі. І я дякую їм за стійкість та силу духу. Зараз сімʼї в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи", - зазначено у повідомленні керівника ОВА.

Прокудін висловив подяку організації SaveUkraine за їхню важливу місію повернення українських дітей. Нещодавно також повідомлялося, що з окупованих районів повернуто ще чотирьох українських дітей.