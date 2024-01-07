Росіяни вбили немовля на Харківщині: зруйновано готель, є поранені

06 лютого 2024, 13:57

Атака російських військових злочинців на населений пункт Золочів Богодухівського району Харківщини, здійснений ракетами С-300 у ніч на 6 січня, стала причиною трагедії, про яку повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов, у Telegram.

📢«Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель», - зазначив він.

Ця атака призвела до смерті двомісячного хлопчика, чиє тіло було витягнуте з-під завалів готелю. Також травми отримали три жінки віком 21, 28 та 39 років, яких госпіталізували з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, включаючи матір загиблої дитини.

Крім того, пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, таких як магазини, кафе, кіоски, два адміністративних приміщення, і щонайменше п'ять цивільних автомобілів.

📅Також нагадаємо, що на Харківщині померла дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по селу Малий Бурлук 17 січня. Їй було 13 років.