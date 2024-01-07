Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 лютого 2024, 13:57

Росіяни вбили немовля на Харківщині: зруйновано готель, є поранені

Атака російських військових злочинців на населений пункт Золочів Богодухівського району Харківщини, здійснений ракетами С-300 у ніч на 6 січня, стала причиною трагедії, про яку повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації, Олег Синєгубов, у Telegram.

📢«Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель», - зазначив він.

Ця атака призвела до смерті двомісячного хлопчика, чиє тіло було витягнуте з-під завалів готелю. Також травми отримали три жінки віком 21, 28 та 39 років, яких госпіталізували з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, включаючи матір загиблої дитини.

Крім того, пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури, таких як магазини, кафе, кіоски, два адміністративних приміщення, і щонайменше п'ять цивільних автомобілів.

📅Також нагадаємо, що на Харківщині померла дівчинка, поранена внаслідок удару РФ по селу Малий Бурлук 17 січня. Їй було 13 років.

Джерело: "Харківська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: