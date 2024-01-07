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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
06 лютого 2024, 14:12

З робочим візитом до Києва приїхав Жозеп Боррель

Відомо, що Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, прибув до Києва у вівторок, 6 лютого, у рамках свого візиту. Цю інформацію повідомив політик у своєму X (колишній Twitter) та видання ABC News.

📢«Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель прибув цього вівторка до столиці України – Києва», - зазначається у повідомленні.

Мета його візиту – підтвердити довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти.

До Києва також прибув його спеціальний радник, дипломат Закі Лайді, що підтвердив свій візит за допомогою фотографії у мережі.

📅Варто зазначити, що Боррель попередньо відвідав Польщу 5 лютого та повідомив про намір відвідати Київ після цього. Також він висловив намір ЄС створити військовий фонд допомоги Україні.

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