До України прибув генеральний директор МАГАТЕ

06 лютого 2024, 14:53

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України та провів зустріч з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками Енергоатому. Про це він повідомив у Twitter у вівторок, 6 лютого.

📢«Перед моїм візитом на ЗАЕС я радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором Коріковим (головою Державної інспекції ядерного регулювання Олегом Коріковим – ред.) і Котіним (президентом Енергоатому Петром Котіним – ред.) та обмінятися думками щодо українських АЕС», – написав він.

Гроссі наголосив, що представники МАГАТЕ "активно присутні на кожному об’єкті", а агентство "залишається непохитним у підтримці безпеки цих об’єктів".

📅Раніше Енергоатом попереджав про можливість нових загроз на ЗАЕС. Довготривала експлуатація ядерного палива у реакторах може спричинити радіаційну аварію.

📅Також партизанський рух українців і кримських татар, АТЕШ, повідомив, що на Запорізькій АЕС сталася аварія через дії російських агресорів.