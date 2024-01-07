Глядач засунув палець між сідниць гравцеві Севільї

06 лютого 2024, 15:11

Вражаючий та скандальний інцидент, що потрапив на відео, відбувся під час зустрічі іспанської Ла Ліги між командами Райо Вальєкано та Севільї.

Під час гри один з уболівальників мадридської команди вирішив провести несподіваний рух та вставити палець у задню частину вінгеру гостей, Лукаса Окампоса.

Цей інцидент трапився, коли футболіст готувався викинути м'яч з ауту. Гра була призупинена на короткий час для заспокоєння гравця та урегулювання ситуації.

Варто відзначити, що подібні вчинки фанатів не вплинули на успіх команди з Мадрида, і гра Райо Вальєкано - Севілья завершилася з рахунком 1:2.

📅Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик викликав нав'язливого фаната на футбольний батл.