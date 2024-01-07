Глядач засунув палець між сідниць гравцеві Севільї

Вражаючий та скандальний інцидент, що потрапив на відео, відбувся під час зустрічі іспанської Ла Ліги між командами Райо Вальєкано та Севільї.
Під час гри один з уболівальників мадридської команди вирішив провести несподіваний рух та вставити палець у задню частину вінгеру гостей, Лукаса Окампоса.
Цей інцидент трапився, коли футболіст готувався викинути м'яч з ауту. Гра була призупинена на короткий час для заспокоєння гравця та урегулювання ситуації.
Варто відзначити, що подібні вчинки фанатів не вплинули на успіх команди з Мадрида, і гра Райо Вальєкано - Севілья завершилася з рахунком 1:2.
📅Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик викликав нав'язливого фаната на футбольний батл.