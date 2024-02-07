Ситуація щодо російського вторгнення на 07.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 391470 (+890) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6372 (+7) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11879 (+22) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9387 (+20) од;
- РСЗВ / MLRS – 980 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 665 (+0) од;
- літаків / aircraft – 332 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7177 (+4);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1849 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12486 (+33) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1497 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!