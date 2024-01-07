07 лютого 2024, 13:18 На початку доби 7 лютого 2024 року знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Завітайте на наш новий сайт》 Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу : 🛫- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим); 🚀- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море); 🚀- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ); 🚀- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ); 🚀- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф); 🚀- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область – рф). 💥 В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: ✔️- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; ✔️- 3 крилаті ракети «Калібр»; ✔️- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com