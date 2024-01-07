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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
07 лютого 2024, 13:18

На початку доби 7 лютого 2024 року знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

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Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:

🛫- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

🚀- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

🚀- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

🚀- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

🚀- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф);

🚀- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область – рф).

💥 В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

✔️- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

✔️- 3 крилаті ракети «Калібр»;

✔️- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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