На початку доби 7 лютого 2024 року знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

На початку доби 7 лютого 2024 року противник здійснив кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу:
🛫- 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);
🚀- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
🚀- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
🚀- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
🚀- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – рф);
🚀- 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область – рф).
💥 В результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:
✔️- 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
✔️- 3 крилаті ракети «Калібр»;
✔️- 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.