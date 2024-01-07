Верховна Рада схвалила законопроєкт про посилення мобілізації

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт № 10449 щодо посилення мобілізації в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 7 лютого.
📌За його словами, 243 народних депутатів підтримали проєкт закону, 12 – витупили проти та утримались – 45.
📊Голосування по фракціях:
- СН - 178
- ЕС - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир - 17
- За майбутнє - 7
- Голос - 3
- Довіра - 18
- Відновлення України - 12
- Позафракційні - 8
📢«Законопроєкт прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», – розповів Железняк.
📅Нагадаємо, що наприкінці січня Кабінет Міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.