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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
07 лютого 2024, 13:54

Верховна Рада схвалила законопроєкт про посилення мобілізації

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт № 10449 щодо посилення мобілізації в Україні. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 7 лютого.

📌За його словами, 243 народних депутатів підтримали проєкт закону, 12 – витупили проти та утримались – 45.

📊Голосування по фракціях:

  • СН - 178
  • ЕС - 0
  • Батьківщина - 0
  • Платформа за життя та мир - 17
  • За майбутнє - 7
  • Голос - 3
  • Довіра - 18
  • Відновлення України - 12
  • Позафракційні - 8

📢«Законопроєкт прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», – розповів Железняк.

📅Нагадаємо, що наприкінці січня Кабінет Міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

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