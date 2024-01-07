Польща пообіцяла надавати захист українцям без паспортів – глава МВС

26 квітня 2024, 14:31

Польща продовжить тимчасовий захист для українських біженців, заявив міністр внутрішніх справ країни, Марцін Кєрвінський. Він підтвердив, що українці без паспортів також матимуть можливість скористатися цією програмою, передає Gazeta. Наразі тимчасовий захист діє до 30 червня, але влада Польща готує продовження.

📢«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописано в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня», – заявив Кєрвінський.

Міністр внутрішніх справ, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, також підкреслив, що Польща збереже конфіденційність приватних даних біженців, включаючи тих, хто не має паспортів.

📢«Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні», – зазначив він.

📅Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони брали участь у війні проти росії.

📅Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами України. Після цього у Варшаві 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс.