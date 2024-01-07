Повідомлено про підозру ще 16 «голів» та «депутатів» окупаційних «представницьких органів» на Луганщині

08 лютого 2024, 13:25

СБУ продовжує документувати діяльність колаборантів, які у результаті так зв. «адмінреформи» та псевдовиборів увійшли до складу незаконних владних структур, створених загарбниками на Луганщині.

Лише за останній місяць повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України отримали 16 так званих «депутатів» місцевих «советов муниципальных образований».

Серед них – три очільниці окупаційних «представницьких органів».

Зокрема, колишня «регіоналка» і староста двох сіл Сватівського району від початку російської навали співпрацює з ворогом. Раніше колаборантка очолювала місцеву окупаційну адміністрацію. Тепер вона є «председателем совета Белокуракинского муниципального округа лнр».

Також серед підозрюваних — колишня журналістка, власниця місцевої газети, яка нині керує незаконним «советом Новопсковского муниципального округа», та ексдиректорка Новоайдарської селищної бібліотеки, котра обійняла посаду «зампредседателя совета Новоайдарского муниципального округа».

Крім того, зібрано доказову базу щодо колаборантів, які стали «депутатами» окупаційних «советов» Лисичанського, Сєвєродонецького, Старобільського, Міловського, Первомайського, Біловодського, Новопсковського «муніципальних округів».

Переважна більшість із них попередньо отримала членство у партії російського диктатора «единая россия».

❗ Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

❗ Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.