Знищено російський ударний вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

08 лютого 2024, 14:00

7 лютого українські військові знищили на авдіївському напрямку російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомив Олександр Тарнавський – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія.

📢«Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК», - заявив Тарнавський.

Він також зазначив, що основні наступальні зусилля противника зосереджені на новопавлівському, авдіївському та оріхівському напрямках.

✅На таврійському напрямку за добу ворог втратив 409 осіб у живій силі та 34 одиниці військової техніки – 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки.

💥Також був знищений один склад боєприпасів і ще один важливий об'єкт росіян. До того ж було нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів.

💥За добу окупанти завдали 56 авіаударів, провели 64 штурмові дії та здійснили 919 артобстрілів.

📅Нагадаємо, втрати росії у війні в Україні станом на ранок четверга, 8 лютого збільшилися на 910 загарбників.