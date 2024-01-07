Ракетами КНДР росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині, загинула жінка

08 лютого 2024, 17:23

Під час обстрілу міста Селидове у Донецькій області російські загарбники використали балістичні ракети КN-23, вироблені Північною Кореєю. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у четвер, 8 лютого.

📢«Окупанти вдарили по місту вісьмома ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети КN-23 та С-300», – йдеться у повідомленні.

🚑У відомстві підтвердили інформацію про одну загиблу жінку і сімох поранених. Серед них – хлопчик, якому завтра має виповнитися сім років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки – 38, 42, 64, 88 років.

За останніми даними, росіяни пошкодили 53 багатоквартирні та 10 приватних будинків, 4 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, приватне підприємство, 24 транспортні засоби.

📅Нагадаємо, що росія вже не вперше використовує КN-23 (Hwasong-11Ga) для атак по Україні. Повідомлялось раніше, що окупанти вчора, під час масованої атаки, випустили дві такі ракети по Харкову.