Всі рахунки росіян закриває ще один великий банк Кіпру

09 лютого 2024, 17:51

Банк Hellenic, один із найбільших банків на Кіпрі (а точніше четвертий за розміром активів банк Кіпру), почав закривати рахунки громадянам росії, повідомляється в компанії Main Partner Trust.

Вказується, що банк Hellenic закриває рахунки громадянам росії та їхнім операційним компаніям. Мова йдеться не про податкових резидентів рф (всі їхні рахунки закрили ще минулого року), а про громадян росії, які проживають на Кіпрі та мають кіпрські документи.

📌На цьому тижні інформацію про закриття їх рахунків отримали вже сотні громадян рф.

Наразі триває розслідування випадків можливого обходу міжнародних санкцій росіянами через кіпрські компанії.

📅Також варто зазначити, що в грудні минулого року уряд Кіпру наклав заборону на всі операції з рублем в банківському секторі острова.

✅ Крім того, Республіка Кіпр виступила тридцятою державою, яка підтримала гарантії безпеки для України.