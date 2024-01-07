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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка / Суспільство
09 лютого 2024, 17:51

Всі рахунки росіян закриває ще один великий банк Кіпру

Банк Hellenic, один із найбільших банків на Кіпрі (а точніше четвертий за розміром активів банк Кіпру), почав закривати рахунки громадянам росії, повідомляється в компанії Main Partner Trust.

Вказується, що банк Hellenic закриває рахунки громадянам росії та їхнім операційним компаніям. Мова йдеться не про податкових резидентів рф (всі їхні рахунки закрили ще минулого року), а про громадян росії, які проживають на Кіпрі та мають кіпрські документи.

📌На цьому тижні інформацію про закриття їх рахунків отримали вже сотні громадян рф.

Наразі триває розслідування випадків можливого обходу міжнародних санкцій росіянами через кіпрські компанії.

📅Також варто зазначити, що в грудні минулого року уряд Кіпру наклав заборону на всі операції з рублем в банківському секторі острова.

✅ Крім того, Республіка Кіпр виступила тридцятою державою, яка підтримала гарантії безпеки для України.

Irta-fax
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