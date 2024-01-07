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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 лютого 2024, 13:10

У ніч на 9 лютого 2024 року знищено 10 БпЛА «Shahed-136/131

У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області – рф.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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💥 В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

📅Нагадаємо, що за інформацією, яку раніше публікували ЗМІ, принаймні частину розрахунків за іранські дрони росія проводила золотом. Зокрема, в лютому 2023 року організація «Алабуга Машинери» передала іранській компанії близько 2 тонн золотих злитків.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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