У ніч на 9 лютого 2024 року знищено 10 БпЛА «Shahed-136/131

У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області – рф.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
💥 В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
📅Нагадаємо, що за інформацією, яку раніше публікували ЗМІ, принаймні частину розрахунків за іранські дрони росія проводила золотом. Зокрема, в лютому 2023 року організація «Алабуга Машинери» передала іранській компанії близько 2 тонн золотих злитків.