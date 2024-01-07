По двох нафтопереробних заводах на росії вдарили українські дрони – ЗМІ

09 лютого 2024, 14:04

У ніч на 9 лютого українські безпілотники завітали до двох рашистських нафтопереробних заводів в Краснодарському краї – Ільського та Афіпського. Про це повідомило джерело в СБУ для «Української правди».

🔥За даними джерела, в результаті атаки на Ільський НПЗ сталася велика пожежа, уражено установку первинної переробки з потужністю 3,6 млн тонн на рік, що оцінюється в 50 млн доларів США.

📢«По Афіпському заводу безпілотники також успішно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються», - додало джерело.

Заводи розташовані на відстані близько 20 кілометрів один від одного. За інформацією місцевих джерел, російські військові змушені були підіймати літаки для захисту.

Співрозмовник УП зауважив, що такі заводи стали об’єктами нападу через їх важливість для економіки рф та постачання палива для російських військових потреб.

📅Нагадаємо, що 29 жовтня 2023 року СБУ вже здійснювала атаку дронами на Афіпський НПЗ, де виробляють авіаційне пальне для ворожих літаків. Також безпілотник атакував нафтопереробний завод у Краснодарському краї 31 травня 2023 року, внаслідок чого виникла пожежа.