ТЦК та СП дозволили працювати цілодобово, Кабмін вніс відповідні зміни

09 лютого 2024, 16:40

Кабмін дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП (колишнім військкоматам) працювати цілодобово під час проведення загальної мобілізації та/або дії правового режиму воєнного стану. Про це в п’ятницю, 9 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

🕒Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відтепер мають право цілодобово:

розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

📅Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України прийняла в першому читанні новий законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні.

📅Також раніше повідомлялося, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні буде діяти ще 90 діб – до 13 травня 2024 року (поки що).